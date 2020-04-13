Барселона, Испания, 13 апреля 2020, 16:40 — REGNUM «Барселона» сообщила о своей заинтересованности форвардом мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом, информирует портал Sport.es.
«Барселона» рассматривает француза, как достойную альтернативу Неймару из «ПСЖ» и форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу. При этом бразилец и аргентинец все равно остаются главными целями «сине-гранатовых» в ближайшее трансферное окно.
В этом сезоне Командирши принял участие в 24 матчах за «баварцев», набрав 10 (5+5) очков по системе «гол+пас». Текущий контракт француза истекает через три года.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.