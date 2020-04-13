Москва, , 16:20 — REGNUM Полузащитник столичного «Локомотива» португалец Жоау Мариу может вернуться в португальский чемпионат в ближайшее межсезонье, сообщает портал A Bola.

«Спортинг» нацелен приобрести игрока у «Интера», который владеет правами на игрока. Мариу начинал свою профессиональную карьеру в стане «зелено-белых», проведя пять полноценных сезонов в период с 2011 по 2016 года.

Согласно данным портала, руководство «Спортинга» собирается включить аргентинского полузащитника Маркоса Акунью в сделку, обменяв его в миланский клуб на португальца. Отметим, что «Локомотив» принял решение не выкупать Мариу у «Интера» по окончании сезона, игрок вернется в Милан летом.

За «Локомотив» Жоау Мариу выступает с августа 2019 года, перейдя из «Интера» на правах аренды. В этом сезоне португалец принял участие в 11 встречах за «железнодорожников», отличившись двумя голевыми передачами и одним голом.