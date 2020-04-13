Москва, , 15:33 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) начал собирать информацию, чтобы разработать варианты поддержки клубов. Об этом 13 апреля заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

«Направили запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и формировании бюджетов», — приводит слова Мельникова ТАСС.

Он добавил, что исходя из полученной информации, РФС будет разрабатывать варианты поддержки. Задача состоит в том, чтобы не пропали клубы, а также функционировали академии, школы и стадионы.

Напомним, РФС остановил проведение футбольных соревнований в России до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

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