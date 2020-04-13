Цюрих, Швейцария, , 15:26 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпиаду в Токио невозможно было перенести на срок позднее лета 2021 года. Об этом 13 апреля сообщает Die Welt.

«Наши японские партнеры дали понять, что Япония не справится с организацией, если Игры будут перенесены на срок позднее лета 2021 года», — сказал Бах.

Он добавил, что это связано с необходимостью обеспечить доступность Олимпийской деревни, а также работу спортивных объектов.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако её пришлось перенести на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса.

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