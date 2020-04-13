Москва, , 15:07 — REGNUM Российского гимнаста Сергея Найдина выписали из больницы после того, как он сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом 13 апреля сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Он выписан, уходит сегодня оттуда, всё хорошо», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Как сообщало, у Найдина не подтвердился коронавирус. Ранее он был помещён в больницу с подозрением на наличие коронавирусной инфекции.

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