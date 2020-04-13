Москва, , 14:40 — REGNUM Включить 32 спортсменов в основную и резервную сборные планирует Союз биатлонистов России (СБР). Об этом 13 апреля сообщил глава организации Владимир Драчёв.

«Пока придерживаемся стандартной схемы, при которой и в команду «А», и в команду «Б» войдут по восемь мужчин и по восемь женщин», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Отмечается, что состав биатлонистов на подготовку к новому сезону обычно формируется по результатам чемпионата России. Но турнир провести не удалось из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат России планируется провести в ноябре. Таким образом, СБР будет формировать состав команды и согласовывать его с Минспорта РФ.

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