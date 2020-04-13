Москва, , 13:38 — REGNUM Часть футболистов и тренеров московского ЦСКА могли переболеть COVID-19 в феврале. Такое предположение сделал тренер «армейцев» по физической подготовке Паулино Гранеро, 13 апреля сообщает Diario De Almeria.

«Я мог переболеть ещё в феврале и не узнать об этом. Во время предсезонного сбора в Испании у меня была лихорадка и странные ощущения в теле», — сказал Гранеро.

Он добавил, что как раз в то время, когда ЦСКА проводил тренировочный сбор в Испании, у нескольких игроков команды также поднималась высокая температура.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля ЦСКА принял решение сократить зарплаты футболистам и тренерам.

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