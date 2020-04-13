Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» готовы выходить на матчи при пустых трибунах. Об этом сообщил защитник жёлто-синих Дмитрий Чистяков.

По словам игрока, никакие тренировки дома не заменят занятий на поле. Сезон, считает Чистяков, необходимо доиграть, так как впереди команду ждёт «большая борьба». При этом «лучше играть при пустых трибунах, чем сидеть на карантине и не играть вообще», сказал защитник в интервью РИА Новости.

ИА REGNUM ранее сообщало, что игроки футбольного клуба «Ростов» в условиях режима самоизоляции запустили серию онлайн-тренировок, которые могут выполнять как мужчины, так и женщины.

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