Москва, , 12:24 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко может провести бой с американцем Луисом Тейлором после снятия ограничений на проведение соревнований. Об этом 13 апреля заявил исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко, сообщает ТАСС.

«Несмотря на вынужденную паузу, мы всё равно хотели бы провести бой между Шлеменко и Тейлором», — сказал Клименко.

Он добавил, что проведение боя планировалось на апрель, однако апрельский турнир пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.