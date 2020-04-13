Москва, , 12:05 — REGNUM Гандболистки московского ЦСКА добровольно отказались от трети зарплаты в период пандемии коронавируса. Об этом 13 апреля сообщила капитан ЦСКА и сборной России Дарья Дмитриева, сообщает ТАСС.

«Наша команда, как и большинство спортивных клубов по всему миру, приняла решение добровольно отказаться от трети своей зарплаты», — сказала Дмитриева.

Напомним, последний матч гандболистки ЦСКА провели 10 марта. После этого в календаре был запланирован перерыв на игры сборных. Однако затем последовала пауза, вызванная пандемией коронавируса.