Рим, , 11:31 — REGNUM Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли заявил, что смог вылечиться от рака поджелудочной железы. Об это 13 апреля сообщает Daily Mail.

«Это было тяжело как физически, так и морально. Сейчас анализы не показали каких-либо признаков болезни», — сказал Виалли.

55-летний экс-футболист сообщил, что прошёл 17-месячный курс химиотерапии после того, как у него был диагностирован рак.

Напомним, Виалли играл за такие клубы, как «Кремонезе», «Сампдория», «Ювентус» и «Челси». Он стал чемпионом Италии в составе «Сампдории» (1991) и «Ювентуса» (1995). Также он выиграл Лигу чемпионов в 1996 году.

В составе сборной Италии Виалли стал бронзовым призёром чемпионата Европы (1988) и чемпионата мира (1990).