Махачкала, , 11:31 — REGNUM Дагестанский борец Пайзутдин Алиев, получивший тяжелую травму позвоночника на соревнованиях по грэпплингу в феврале 2020 года, выписан из больницы и проходит реабилитацию в домашних условиях. Спортсмен уже встал на ноги и может самостоятельно передвигаться. На видео, опубликованном на странице борца в Instagram, он медленно, но все же сам, поднимается по лестнице.

Напомним, несчастный случай с 26-летним Алиевым произошел 11 февраля во время спарринга на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Борца экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый переломом шейных позвонков с повреждением спинного мозга. У спортсмена некоторое время были парализованы руки и ноги.

Тренер спортсмена Каир Закиев рассказал изданию «Молодежь Дагестана», что в настоящее время Алиев чувствует себя хорошо, насколько это возможно в его положении.

«Шейный фиксатор он носит непостоянно. Надевает, когда шея устает. А так, она уже окрепла. Руками, ногами более-менее способен управлять. Только правая рука у него пока очень плохо слушается. Пока еще сильно ограничена», — сообщил Закиев.

Тренер также объяснил, почему Алиев проходит реабилитацию дома. По его словам, после выписки из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе он две недели находился в отделении реабилитации больницы в Сестрорецке, но в ней у одного из пациентов выявили коронавирус. После этого всех остальных пациентов изолировали в палатах и никаких процедур не проводили.

В связи с этим было решено перевезти борца домой, чтобы не подвергать риску и его мать, которая постоянно находится рядом с ним. Закиев добавил, что они ждут, когда позвонят и сообщат, что Алиеву можно вернуться в больницу для прохождения дальнейшей реабилитации.

Читайте также: В минспорта Дагестана рассказали о спортсмене, повредившем шею в Петербурге