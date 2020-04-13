Барселона, Испания, , 10:35 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» находятся под угрозой банкротства. Об этом 12 апреля заявил кандидат в президенты клуба Виктор Фонт, сообщает Mundo Deportivo.

«В течение долгого времени мы предупреждали, что «Барселона» движется к идеальному шторму. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена», — сказал Фонт.

По его словам, клуб уже пережил ситуацию с переходом Неймара, споры между игроками, руководством и сотрудниками, а также проверку по делу соцсетей. По его мнению, произошло разложение среди директоров клуба.

Всё это наложилось на серьёзное снижение доходов в связи с коронавирусом. Кроме того, в скором времени команде предстоит заменить лучшее поколение игроков в своей истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть членов совета директоров «Барселоны» подали в отставку.

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