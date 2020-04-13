Ньон, Швейцария, , 10:08 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует завершить сезон в еврокубках в течение трёх недель в августе. Об этом 13 апреля сообщает Mirror.

По информации издания, УЕФА разработал новый план, согласно которому планируется доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе.

При этом, чтобы воплотить такой план в жизнь, УЕФА может потребовать возобновить внутренние чемпионаты не позднее середины июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что финал Лиги чемпионов нужно провести не позднее 3 августа.

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