Мадрид, 13 апреля 2020, 09:46 — REGNUM Мадридский «Реал» не планирует продавать нападающего Луку Йовича в летнее трансферное окно. Об этом 13 апреля сообщает AS.
По информации издания, «Реал» рассчитывает на Йовича и не сомневается в его потенциале. Контракт с ним действителен до 2025 года.
В сезоне 2019/20 чемпионата Испании Йович сыграл 15 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» хочет купить форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда и включить Йовича в эту сделку.
Читайте также: «Реал» может купить Холанда и расстаться с Йовичем