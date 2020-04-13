Мадрид, , 09:46 — REGNUM Мадридский «Реал» не планирует продавать нападающего Луку Йовича в летнее трансферное окно. Об этом 13 апреля сообщает AS.

По информации издания, «Реал» рассчитывает на Йовича и не сомневается в его потенциале. Контракт с ним действителен до 2025 года.

В сезоне 2019/20 чемпионата Испании Йович сыграл 15 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» хочет купить форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда и включить Йовича в эту сделку.

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