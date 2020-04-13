Лондон, , 09:41 — REGNUM Футболисты лондонского «Арсенала» отказались от понижения зарплаты на период пандемии коронавируса. Об этом 13 апреля сообщает Mirror.

По информации издания, руководство клуба предложило игрокам антикризисную программу, согласно которой их зарплата снизится на 12,5%, если команда не выйдет в еврокубки по итогам сезона.

В случае выхода в Лигу Европы зарплата сократилась бы на 7,5%. При выходе в Лигу чемпионов, игрокам выплатили бы полную сумму.

Отмечается, что игроки ответили отказом. Они считают, что в случае невыхода в еврокубки потеряют много денег, поскольку их зарплата сильно зависит от бонусов.