Цюрих, Швейцария, , 09:11 — REGNUM Летнее трансферное окно не начнётся 1 июля, как это было в предыдущие годы. Об этом 12 апреля заявил юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо.

«Трансферные окна не будут прежними, и игроки не смогут быть зарегистрированы. 1 июля рынок не откроется», — приводит слова Сильверо аргентинский телеканал TyC.

Он добавил, что ФИФА не может продлить контракты футболистов после 30 июня. Если у игроков заканчиваются контракты и арендные соглашения, то они смогут покинуть клубы, но не смогут сразу заявиться за новые команды.

Напомним, сезон в футбольных чемпионатах остановлен из-за пандемии коронавируса.