, 08:51 — REGNUM Баскетболист клуба «Юта Джаз» Руди Гобер заявил, что ему угрожали смертью после того, как он заразился коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает The Salt Lake Tribune.

«Мне поступали смертельные угрозы», — сказал Гобер.

Он добавил, что после его заражения комиссар НБА Адам Сильвер сразу остановил чемпионат, что могло спасти тысячи жизней.

Напомним, Гобер стал первым игроком НБА, у которого был выявлен коронавирус. За несколько дней до этого он публично пошутил по поводу болезни, демонстративно потрогав микрофоны на пресс-конференции.

Позже Гобер извинился за свое поведение. Сезон в лиге был остановлен 12 марта.

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