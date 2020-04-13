Цюрих, Швейцария, , 08:26 — REGNUM Несколько сотен миллионов долларов будет стоить Международному олимпийскому комитету (МОК) перенос Олимпийских игр на 2021 год. Об этом 12 апреля заявил глава МОК Томас Бах, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Стоимость переноса ещё предстоит подсчитать. Уже сейчас можно сказать, что это будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов», — сказал Бах.

Напомним, Олимпийские игры в Токио планировалось провести в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021 год.