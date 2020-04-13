Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге воспитанники детско-юношеской спортивной школы Верх-Исетского района получили в пользование на дому специальные тренажёры для занятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Теперь воспитанники школы поддерживают спортивную форму в домашних условиях», — отметили в мэрии.

Также на время режима самоизоляции переведены на дистанционное обучение другие секции. Так по видеосвязи продолжаются занятия для 25 детей из группы художественной гимнастики.

Напомним, что спортивная школа Верх-Исетского района с 18 марта работает в дистанционном формате.