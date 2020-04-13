Екатеринбург, 13 апреля 2020, 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге воспитанники детско-юношеской спортивной школы Верх-Исетского района получили в пользование на дому специальные тренажёры для занятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.
Также на время режима самоизоляции переведены на дистанционное обучение другие секции. Так по видеосвязи продолжаются занятия для 25 детей из группы художественной гимнастики.
Напомним, что спортивная школа Верх-Исетского района с 18 марта работает в дистанционном формате.