Лозанна, Швейцария, , 23:35 — REGNUM Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год выльется в огромные расходы, пишет 12 апреля Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Заявление на эту тему сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах:

«Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летняя Олимпиада в 2020 году должна была состояться в столице Японии 24 июля — 9 августа. Сроки соревнований перенесли на 2021 год (23 июля — 8 августа) в связи с пандемией.

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