Лондон, , 17:48 — REGNUM Бывший вратарь лондонского футбольного клуба «Челси» Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается 12 апреля на официальной странице клуба в Twitter.

«Все в «Челси» глубоко опечалены объявлением о смерти нашего блестящего бывшего вратаря Питера Бонетти», — говорится в сообщении.

Питер Бонетти был чемпионом мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии. В качестве голкипера «Чесли» сыграл более 700 матчей и становился победителем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Кубка обладателей кубков УЕФА.