Москва, , 15:26 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Спартак» договорился о подписании нового контракта с защитником Яковом Рыловым. Об этом 12 апреля заявил агент игрока Юрий Николаев.

По его словам, новый контракт с 35-летним защитником будет заключён на два года. Действующее соглашение было рассчитано до 30 апреля.

«Мы договорились о новом контракте со «Спартаком». Срок — два года», — приводит ТАСС слова Николаева.

Напомним, Рылов перешёл в «Спартак» в 2019 году из магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2019/20 он набрал в 60 матчах регулярного чемпионата 35 (7 + 28) очков, став самым результативным защитником команды.