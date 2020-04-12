Москва, , 14:43 — REGNUM Теоретик в области футбола, экс-советник президента Российского футбольного союза (РФС) Марк Годик умер на 81-м году жизни. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Марка Годика», — говорится в сообщении.

В советский период Годик возглавлял комплексную научную группу при национальных сборных. С 1996 по 1998 год он был руководителем научно-методического отдела РФС. В 2003—2009 годах он занимал должность замдиректора спортивного департамента и советника главы РФС.

Кроме того, Марк Годик был профессором, доктором педагогических наук и автором книг по теории и методике в области спорта.