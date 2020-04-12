Париж, , 13:05 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал Антона Шипулина одним из главных соперников в своей карьере. Об этом 11 апреля сообщает L'Equipe.

«Я бы поставил Эмиля Свендсена на первое место, затем Йоханнеса Бё и затем Антона Шипулина», — сказал Фуркад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта Фуркад объявил о завершении карьеры и провёл последнюю гонку, в котором занял первое место.

Напомним, Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года он стал депутатом Государственной дум РФ от «Единой России».

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