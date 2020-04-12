Ливерпуль, Великобритания, 12 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Заразившийся коронавирусом бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы. Об этом 12 апреля сообщает Sky Sports.
По информации издания, болезнь у 69-летнего Далглиша протекает бессимптомно, поэтому его отпустили домой, где он будет находиться в самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля стало известно, что Далглиш сдал положительный тест на коронавирус.
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