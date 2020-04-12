Порденоне, , 10:32 — REGNUM Президент итальянского футбольного клуба «Порденоне» Мауро Ловиса заразился коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщается на сайте клуба.

«Хочу официально заявить: да, я тоже борюсь с этим проклятым вирусом и чувствую себя хорошо, но ещё не вылечился до конца», — сказал Ловиса.

55-летний президент клуба добавил, что сдаст новый анализ на коронавирус на следующей неделе.

Напомним, «Порденоне» выступает в Серии В. Команда в нынешнем сезоне набрала 45 очков в 28 матчах и занимает четвёртое место.