Роли, США, , 10:23 — REGNUM Гол российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова признан лучшим в сезоне 2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 апреля сообщает CBS.

Выбор проходил в формате плей-офф посредством голосования болельщиков в соцсетях. В результате победил гол Свечникова, который он забил из-за ворот в стиле лакросс.

В финальном голосовании его гол набрал 62% голосов болельщиков против 38% у форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

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