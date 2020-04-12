Эдмонтон, Канада, , 09:27 — REGNUM На 26-м году жизни умер нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

Сообщается, что хоккеист умер после перенесенного внутримозгового кровоизлияния, которое произошло 6 апреля. Он был госпитализирован в Торонто, где был введён в медикаментозную кому.

Кейву было 25 лет, он играл за «Эдмонтон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей, в которых забросил одну шайбу.