Казань, , 15:29 — REGNUM Казанский «Ак Барс» подписал новый контракт с вратарём Тимуром Биляловым. Об этом 11 апреля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны продлили соглашение. Теперь оно рассчитано до конца сезона 2021/22.

Напомним, Билялов дебютировал за клуб в 2017 году. В сезоне 2019/20 он провёл 36 матчей, в которых одержал 23 победы и девять раз сыграл «на ноль».

В ноябре Билялов установил рекорд по продолжительности «сухой» серии. Он не пропускал на протяжении 316 минут и 9 секунд.