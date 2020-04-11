Москва, , 14:14 — REGNUM Россия готова принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом Российский футбольный союз (РФС) 11 апреля уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

«РФС официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году», — заявили в РФС.

Отмечается, что РФС направил письмо в УЕФА после получения гарантий от властей Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города не планируют отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

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