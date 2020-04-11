Казань, , 13:52 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ввёл штраф для футболистов за использование слова «брат». Об этом 11 апреля он заявил в интервью YouTube-каналу «Красава».

"Я объявил им об этом. Универсальное слово. Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит», — сказал Слуцкий.

Напомним, в декабре 2019 года Слуцкий возглавил «Рубин». До этого он был главным тренером таких клубов, как «Витесс» (Нидерланды), «Халл» (Англия), а также московского ЦСКА и сборной России.

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