Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги договорились продлить действие моратория на подписание контрактов. Об этом 10 апреля сообщил журналист Шэмс Чарания.

По информации источника, мораторий продлён на неопределённый срок. Это связано с пандемией коронавируса.

Мораторий подразумевает, что командам запрещено обмениваться баскетболистами, подписывать свободных игроков. Также перестают действовать опции игроков и клубов по контрактам.

Напомним, сезон в НБА был остановлен 12 марта из-за коронавируса. Тогда инфекцию обнаружили у ряда игроков лиги, первым из которых был центровой «Юты» Руди Гобер.