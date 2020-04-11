Москва, , 12:27 — REGNUM Правительство РФ приняло проект постановления об упразднении совета по развитию физкультуры и массового спорта. Об этом 11 апреля сообщается на сайте правительства.

Совет предлагается упразднить, чтобы исключить дублирование в работе координационных и совещательных органов в области физкультуры и массового спорта.

Отмечается, что такие функции уже выполняют Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, а также Коллегия Минспорта РФ. Они обеспечивают межведомственное взаимодействие и выработку решений в этой области.