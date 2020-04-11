Лондон, , 12:02 — REGNUM Лондонский «Челси» планирует продать полузащитника Н'Голо Канте. Об этом сообщает портал 90min.

По информации источника, главными претендентами на покупку 29-летнего полузащитника сборной Франции являются мадридский «Реал» и французский ПСЖ.

Напомним, Канте является двукратным чемпионом Англии, выиграв в составе «Лестера» (2016) и «Челси» (2017). В лондонском клубе он также выиграл Кубок Англии (2018) и Лиги Европы (2019).

В составе сборной Франции Канте стал чемпионом мира (2018) года, а также серебряным призёром чемпионата Европы (2016).

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