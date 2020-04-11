Москва, , 11:55 — REGNUM Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение отправить в отставку главного тренера сборной Анатолия Хованцева является поспешным. Об этом 11 апреля сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу», — сказал Драчёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля правление СБР рекомендовало Минспорта РФ утвердить Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России вместо Анатолия Хованцева.

Напомним, 70-летний Хованцев занимал пост главного тренера с 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Польховский станет главным тренером сборной России по биатлону