Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести оставшиеся матчи регулярного чемпионата на нейтральных аренах и без зрителей. Об этом 11 апреля заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«Мы рассматриваем несколько вариантов завершения регулярного чемпионата и розыгрыша полноценного плей-офф. Затем будет межсезонье и начнётся новый сезон», — сказал Дэйли.

Он добавил, что возможность завершения сезона на нейтральных аренах без зрителей является одним из вариантов развития ситуации.

Напомним, сезон в НХЛ был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.