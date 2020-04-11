Мадрид, , 10:22 — REGNUM Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Об этом 11 апреля сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, «Реал» считает своей основной трансферной целью форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Но в клубе также рассматривают вариант приобретения Кейна.

Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», за основную команду которого играет с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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