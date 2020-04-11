Питтсбург, США, , 09:45 — REGNUM Российский форвард «Питтсбург» Евгений Малкин занял 14-е место в списке лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1967 года. Об этом 11 апреля сообщается на сайте лиги.

Возглавил рейтинг топ-15 Уэйн Гретцки. Второе место занял Марио Лемье, третье — Марк Мессье, четвёртое — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, пятое — Стив Айзерман.

Напомним, Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). На его счету 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1076 очков: 416 голов и 660 результативных передач.

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