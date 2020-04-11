Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 09:29 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга не планируют отказываться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.
«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году», — цитирует его ТАСС.
По его словам, власти города в конце марта уведомили об этом РФС и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса чемпионат Европы перенесен с 2020 года на период на 2021 год. Матч должны пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Риме, Амстердаме, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Баку, Мюнхене, Бильбао и Глазго.
Ранее в УЕФА не исключили, что количество городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы — 2020, могут сократить.
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