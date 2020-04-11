Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Международный кубок чемпионов по футболу отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 11 апреля сообщили организаторы турнира в Twitter.

«Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения, а также неопределённость с календарём игр европейского футбола означают, что планирование турнира является неосуществимым», — говорится в заявлении.

Международный кубок чемпионов представляет собой летний товарищеский турнир, в котором каждый год играют ведущие клубы мира перед началом сезона в своих национальных чемпионатах.

Турнир проводится с 2013 года. Матчи проходят, как правило, в странах Северной Америки, Европы, Азии и Австралии.