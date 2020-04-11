Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Международный кубок чемпионов в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об отмене популярного товарищеского футбольного турнира европейских команд, который проводится летом на территории нескольких стран, 11 апреля сообщает пресс-служба турнира.

Как следует из заявления, на первом месте для организаторов стоит здоровье и безопасность спортсменов, болельщиков, всех, кто участвует в организации и проведении матчей, которые в условиях пандемии могут подвергаться риску. Также на решение отменить кубок повлияла неопределённость с ограничениями, которые будут действовать в связи с пандемией этим летом.

«Это означает, что планирование Международного кубка чемпионов этим летом осуществить невозможно», — говорится в сообщении.

Напомним, Международный кубок чемпионов, матчи которого принимают страны Северной Америки, Европы, Азии и Австралии, проводится с 2013 года. Летом 2019 года турнир проходил в США, Великобритании, Сингапуре, Уэльсе, Швеции и Китае.