Ливерпуль, Великобритания, , 08:34 — REGNUM Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что 69-летний Далглиш находится в больнице. Его семья опубликовала заявление, в котором говорится, что он не в критическом состоянии.

Напомним, Далглиш начинал карьеру игрока в «Селтике», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом Шотландии. В «Ливерпуле» он стал шестикратным чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

С 1985 по 1991 год Далглиш возглавлял «Ливерпуль», с которым трижды выиграл чемпионат Англии. В сезоне 1994/95 он, будучи главным тренером «Блэкберна» сумел выиграть Премьер-лигу.

В 2018 году Далглиш был посвящён в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

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