Дортмунд, Германия, , 00:57 — REGNUM 22-летний нападающий «Брюгге» и национальной сборной Нигерии Эммануэль Бонавентуре Деннис может перебраться в немецкую Бундеслигу. Игроком интересуется дортмундская «Боруссия». Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 13,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Про-Лиги нигериец сыграл 20 матчей, в которых отличился 5 голами. В Лиге Чемпионов в 10-ти играх Деннис забил 3 мяча (из которых 2 — в ворота «Реала») и отдал 1 голевую передачу. Портал WhoScored дает игре Бонавентуре оценку 7,08.

Ранее футболист выступал за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге.