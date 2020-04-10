Рим, , 23:20 — REGNUM «Рома», вероятно, не сможет выкупить контракт 30-летнего центрального защитника сборной Англии Криса Смоллинга, арендованного из «Манчестер Юнайтед». Руководство «волков» откажется от приобретения футболиста из-за финансовых проблем в клубе, вызванных пандемией коронавируса.

В текущем сезоне Смоллинг закрепился в основном составе римского клуба, сыграл 28 матчей во всех турнирах на клубном уровне и заработал 2+1 очка по системе гол+пас.

Трансферная стоимость футболиста по версии портала transfermarkt составляет 16 миллионов евро. Контракт футболиста истекает летом 2022-го года.