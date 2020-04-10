Валенсия, Испания, , 22:19 — REGNUM За 27-летнего опорного полузащитника «Валенсии» и сборной ЦАР Жоффрея Кондогбиа поборются «Эвертон» и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что руководство «летучих мышей» готово продать хавбэка за 30 миллионов евро.

Стоимость футболиста, по версии transfermarkt, составляет 22,5 миллиона евро.

В текущем сезоне француз появлялся на поле 24 раза во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами. Оценка футболиста, по версии WhoScored, составляет 6,85.