Мадрид, , 21:27 — REGNUM Центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайо Упамекано попал в трансферный список мадридского «Реала». К защитнику проявляет интерес лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

По оценкам портала transfermarkt, трансферная стоимость 21-летнего футболиста составляет 45 миллионов евро.

В текущем сезоне француз сыграл в 29-ти матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 2495 минут. Оценка игрока, по версии WhoScored, составляет 7,22 балла.