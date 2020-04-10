Москва, 10 апреля 2020, 20:53 — REGNUM 10 апреля в рамках 3-го тура онлайн-турнира Cyber. Bet Cup встретились коллективы Hard Legion и Natus Vincere Junior. Игра завершилась волевой победой «рожденных побеждать» со счетом 2:1.
По картам:
Dust2: NaVi Junior 12−16 Hard Legion
Overpass: NaVi Junior 16−13 Hard Legion
Inferno: NaVi Junior 16−14 Hard Legion
MVP встречи стал 17-летний украинский киберспортсмен Валерий «B1T» Ваховский, набрав статистику 79/53. ADR игрока составил 96,1.
NaVi Junior, набрав 6 очков, заняли второе место в группе A и вышли в плей-офф турнира. Hard Legion с 3-мя баллами расположились на третьей строчке и покинули турнир.