Лондон, , 19:41 — REGNUM Французский полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте может покинуть команду ближайшим летом, сообщает портал 90min.

По данным портала, к 29-летнему хавбеку «лондонцев» проявляют интерес «ПСЖ» и мадридский «Реал». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Н'Голо Канте присоединился к «Челси» летом 2016-го года, перейдя из действующих на тот моментов чемпионов Англии «Лестер Сити». Трансфер француза обошелся «Челси» в 36 миллионов евро. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Канте принял участие в 22 матчах, записав на свой счет 3 гола.

«Челси» занимает четвертую строчку чемпионата Англии с 48 очками в активе. За 29 туров «аристократы» одержали 14 побед, уступили в 9 матчах и сыграли с ничейным результатом 6 раз.