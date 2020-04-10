Москва, , 18:55 — REGNUM Молодежная хоккейная лига сообщила, что продлит паузу розыгрыша плей-офф чемпионата до 30 апреля, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что первоначальный срок паузы должен был истечь 10 апреля.

«Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решенияхМХЛбудет оперативно информировать», — cообщается на сайте лиги.

В рамках плей-офф команды успели завершить стадию первого раунда. В полуфинал Западной конференции вышли «СКА-1946», «Локо», «Красная Армия» и петербургское «Динамо». В полуфинал Восточной конференции — «Толпар», «Ирбис», «Белые Медведи» и «Омские Ястребы».